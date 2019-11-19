شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تطلق برنامج دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، فى جلسته رقم 174 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، على إطلاق "برنامج دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية".

وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى فى بيان للأكاديمية منذ قليل، إن هذا البرنامج موجه للاستثمار فى فئة شباب الباحثين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والجوائز ومنح الزمالة الدولية المرموقة والذين حصلوا على الجوائز طبقا لمعايير علمية عالمية ويمثلون صفوة مجتمع البحث العلمى المصرى وأنوية لمدارس علمية قوية قادرة على تطوير البحث العلمي في مصر حال توفير الدعم وبيئة مشجعة لهم، والدولة من جانبها ممثلة في رئيس الدولة تكرمهم في عيد العلم كل عام والآن الدور على الجهات التنفيذية في تحويل هذا التكريم والدعم السياسي إلى واقع، ذلك استكمالا لدور الدولة في دعم شبابها المتميز من العلماء الذين يتم اختيارهم بمعايير عالمية.

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وذكر صقر، أن عدد شباب العلماء الذين يحصلون على جوائز الدولة للتفوق والتشجيعية يبلغ حوالي 47 باحث سنويا.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الأكاديمية استحدثت البرنامج للاستفادة من خيرة شباب علماء مصر فى مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويمكن أن تصل قيمة المنحة الواحد إلى 3 مليون جنيه بعد تقييم علمى وفنى وجدوى اقتصادية والجاهزية للتطبيق للمقترحات المقدمة من شباب الباحثين بحيث لا يزيد العمر عن 45 عاما عند التقدم.