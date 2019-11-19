شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة ألمانية بقدرات مهندسى شركة الخدمات الأرضية لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مهندسو شركة DOKA SCH الألمانية الموردة للحاويات لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بقدرات المهندسين والفنيين بالمصنع المعدنى التابع لقطاع الدعم الهندسى بالشركة أثناء تدريبهم على تجميع الحاويات ونظم إصلاحها عند الحاجة.

كما تم على مدار يومين داخل المصنع المعدني إجراءات تجميع 12 حاوية وتسليم شهادة صلاحية وإعتماد لإدخالها الخدمة، وتأكد خلالها مهندسو الشركة الألمانية من قدرة مهندسو وفنيو المصنع المعدني على تجميع كافة الحاويات وإصلاحها وتم إعطائهم شهادة إعتماد ومزاولة أعمال التجميع والإصلاح تثبت قدرتهم على ذلك طبقًا لتعليمات الجهة المصنعه للحاويات

وأثنى أيضًا مهندسو الشركة الألمانية على كفاءة المتدربين ومهاراتهم وسرعة استيعابهم مع ثنائهم على نظام ونظافة هنجر الحاويات.

وجدير بالذكر أنه تم تدريب 32 مهندسا وفنيا حسب الاتفاق مع الشركة الألمانية حتى يملك العديد من رجال الشركة القدرة على إنجاز العمل، مع اكتساب خبرة جديدة.

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