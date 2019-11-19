شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تنظم قافلة تعليمية لمتابعة مدارس مركز ومدينة كرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رابع القوافل التعليمية لمتابعة مدارس ادارة كرداسة ، حيث توجهت قافله المديرية ضمت ما يقرب من 80 عضو من اعضاء "المتابعة والتعليم الخاص وشئون العاملين والتوجية المالى والشئون التنفيذية والاتصال السياسى والعلاقات العامة والتعليم العام والفنى والشئون القانونية والأمن" إلى 24 مدرسة منهم "18 حكومية وخمسة خاص و مدرسة للتعليم الفنى".

وتهدف القافلة متابعة انتظام سير الدراسة وفعاليات مبادرة "متميزة يا جيزه فى حبك يا مصر"، وترأس خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، القافلة لمتابعة ديوان إدارة كرداسة التعليمية ثم توجه لمتابعة مدرسة الروضة الخضراء الخاصة .

وأكد حجازى أن هذه القوافل التعليمية تساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية داخل ديوان الإدارة والمدارس التابعة لها و ضبط الأداء ورصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية وإيجاد الحلول المناسبة للسلبيات ومعالجتها .