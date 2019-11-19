شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع اليوم العالمى للفلسفة .. آداب القاهرة تنظم غدًا مؤتمر "فلسفة التعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، غدًا الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولى السادس لقسم الفلسفة تحت عنوان "فلسفة التعليم"، بالتعاون مع المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى.

ويشارك فى المؤتمر أساتذة وباحثين من مصر والدول العربية والأجنبية، وحضور الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب، والدكتورة هدى الخولى، رئيس قسم الفلسفة ومقرر المؤتمر.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فى بيان للجامعة منذ قليل، أهمية ربط تطوير التعليم بتطوير طرق التفكير، انطلاقا من أن تطوير العقل المصرى هو نقطة البدء في بناء الإنسان، وهو شرط الشروط للدخول إلى عصر جديد وأضاف رئيس الجامعة أنه من الضرورى استعراض الجوانب الأساسية لتغيير طرق التفكير؛ ومنها تطوير العقل النظري المعرفي القائم على الاستدلال، وتطوير العقل الديني، وتحرير ملكة الوجدان، وإصلاح طرق التعامل مع الغرائز، وتطوير العقل العملى.

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وتستمر فعاليات مؤتمر "فلسفة التعليم" على مدار يومى 20 و 21 نوفمبر الجارى، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للفلسفة، ويناقش الباحثون خلال جلسات المؤتمر عددًا من أوراق العمل والبحوث حول موضوعات "فلسفة التعليم: رؤى عامة تأسيسية" و "فلسفة التعليم في الفكر الغربي القديم" و "فلسفة التعليم في العالمين العربي والإسلامى" و "فلسفة التعليم والفن" و "فلسفة التعليم والتكنولوجيا" و "الفلسفة والأطفال".