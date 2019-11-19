شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: نخطط لإقامة مجمع صناعى للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الدكتور طارق بكر، ممثل وزارة الإنتاج الحربى بمؤتمر مستقبل التنقل الكهربائى فى مصر، إن الإنتاج الحربى يتبعه العديد من الشركات الرائدة فى مختلف التخصصات صناعية وزراعية وبيئة وكيمائية ومعدنية وانشاءية وطبية، ويحرص على تسخير جهوده وإمكانياته التكنولوجية والبشرية لخدمة مختلف مؤسسات الدولة.
وتابع الدكتور طارق بكر، أنه بجانب ذلك تعمل وزارة الإنتاج الحربى على المشاركة فى المشروعات القومية، التى تساهم فى الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات واستغلالها واستغلال المعادن والمواد البترولية، فى إنتاج معدات ثقيلة واسخلاصها واستخدامها فى الصناعات.
وأكد أن أهداف وزارة الإنتاج الحربى تتماشى تماما مع أهداف المؤتمر الحالى، فجيمعا يسعى إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية والاستغلال الأمثل للموارد من أجل الحفاظ على الصحة العامة ورفع العائد الاقتصادى للبلاد.
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