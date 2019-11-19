شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: نخطط لإقامة مجمع صناعى للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور طارق بكر، ممثل وزارة الإنتاج الحربى بمؤتمر مستقبل التنقل الكهربائى فى مصر، إن الإنتاج الحربى يتبعه العديد من الشركات الرائدة فى مختلف التخصصات صناعية وزراعية وبيئة وكيمائية ومعدنية وانشاءية وطبية، ويحرص على تسخير جهوده وإمكانياته التكنولوجية والبشرية لخدمة مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر مستقبل التنقل الكهربائى فى مصر المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ولأننا اليوم نتحدث عن دور المركبات الكهربائية فى التنمية المستدامة، يسرنى أن أشارككم الرؤية الوطنية لتصنيع ونشر واستخدام المركبات الكهربائية، والتى تتلخص فى أن مصر ستكون فى طليعة مصنعى السيارات الكهربائية على الخريطة العالمية لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة، حيث إننا نخطط لإقامة مجمع صناعى لسيارات الأفراد والأتوبيسات والشاحنات الكهربائية بهدف تحقيق تقدم فى مجال النقل النظيف والمساهمة فى التدابير التى تعالج تلوث الهواء وتغير المناخ.

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وتابع الدكتور طارق بكر، أنه بجانب ذلك تعمل وزارة الإنتاج الحربى على المشاركة فى المشروعات القومية، التى تساهم فى الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات واستغلالها واستغلال المعادن والمواد البترولية، فى إنتاج معدات ثقيلة واسخلاصها واستخدامها فى الصناعات.

وأكد أن أهداف وزارة الإنتاج الحربى تتماشى تماما مع أهداف المؤتمر الحالى، فجيمعا يسعى إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية والاستغلال الأمثل للموارد من أجل الحفاظ على الصحة العامة ورفع العائد الاقتصادى للبلاد.