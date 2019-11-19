شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يبقى على عائد شهادة رد الجميل لكبار السن عند 16% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يعمل على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة، التى تسهم فى تحقيق الجانب الاجتماعى التكافلى، وبعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض كل من سعر عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحده وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100نقطة أساس قررت لجنه الأصول والخصوم " الألكو " الإبقاء على عائد شهادة "رد الجميل " لكبار السن أكثر من 65 عام كما هو 16 % سنويا و15% شهريا أو بدورية صرف ربع سنوية بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوية بعائد 15.5% ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصي مليون جنيه وبذلك يصبح العائد فى بنك ناصر الاجتماعى هو الأعلى جميع البنوك .

وأضافت "والى" فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار حرص البنك على تنفيذ سياسة الشمول المالى وجذب عملاء جدد قام البنك بتقديم باقات متنوعه من الأوعية الإدخارية لعملائه فى صورة وديعة لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات بما يتناسب مع جميع المستويات والفئات وبدورية صرف متعدده لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء موضحة أن جميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الإسلامية .

وقال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إن البنك قام بتعديل الأوعية الادخارية الاخرى حيث انخفض سعر عائد الشهادة ذات الأجل 3 سنوات إلى 12.5% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 12.75% والعائد السنوى على 3 سنوات إلى 13.5 % بالإضافة إلى تعديل الودائع ذات آجال 5 سنوات بعائد شهرى إلى 10.5% وربع سنوى 10.75% وسنوى 11.5% لافتا إلى أن الوديعة يتم تجديدها فى تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائى ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته فى التجديد وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التى يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها .

وأضاف فاروق أن هناك حساب ادخارى تحت الطلب يمكن العميل من السحب والإيداع بلا قيد ولا شرط و يتم السحب و الإيداع من خلال فروع البنك حيث يعتبر البنك مودعها شريكا له فى نشاطه الاستثمارى وتحدد قيمة الحساب الادخاري بحد ادني 500 جنيه وبدون حد أقصى وتحدد نسبة العائد على الودائع الاستثمارية وفقا لما يحققه البنك من عائد خلال السنة المالية حسب الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الحساب يمكن فتحه في أي فرع من فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا بدون أى مصروفات و يمكن فتحه للقصر بولاية ولى أمرهم أو الوصى عليهم وجدير بالذكر أنه تم صرف عائد عن العام المالى 2018-2019 بنسبة 12.5% وتعد أكبر نسبة لودائع تحت الطلب بالسوق.