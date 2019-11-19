شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المغرب فى القاهرة يهدى المركز الثقافى الإفريقى سجادة يدوية ترمز لحضارة بلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السفير أحمد تازى - سفير المملكة المغربية فى القاهرة هدية عبارة عن سجادة يدوية كبيرة لوضعها فى المركز الثقافى الافريقي بأسوان، الذى سيتم افتتاحه فى شهر ديسمبر المقبل كمساهمة ترمز للحضارة المغربية.
وأعرب السفير المغربى عن تمنياته بنجاح مصر فى تنظيم الاحتفالية وإقامة المركز، حتى يكون مركز إشعاع حضارى للثقافة الإفريقية.
وأشار السفير المغربى إلى ما تعانيه المغرب من جفاف يستمر لمدد طويلة وما يكون لهذه الظاهرة من تأثيرات سلبية قائلا إنه كان من الحكمة بناء العديد من السدود الصغيرة والكبيرة التى انقذت المغرب كثيراً.
الجدير بالذكر أن المركز الثقافى الإفريقى يعد منبراً جديداً للتواصل ونقطة تلاقى لوجيستية للإبداع الإفريقى ويؤكد تمسك مصر بجذورها الممتدة فى القارة السمراء، حيث سيتم تزويد مكتبته بعدد من الترجمات وكتب الادباء والمفكرين الأفارقة وكذلك إعداد برنامج ثقافى وفنى يعكس ألوان إبداعية متنوعة من كل أرجاء القارة بالإضافة إلى المساهمة فى نشر الأفلام الوثائقية التى أنتجتها وزارة الرى للتعريف بالدول الإفريقية وعاداتها وأهم الموروثات الشعبية لها من خلال المواقع الثقافية المنتشرة بمختلف المحافظات.
ويضم المركز مسرحا مكشوفا يسع 2500 مشاهد ، مكتبة عامة ، قاعات عرض متحفية واخرى رقمية وعدد من الفضاءات التى تصلح لاستضافات العديد من الفعاليات.
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