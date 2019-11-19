شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يعرض تفاصيل الموقف الحالى فى مفاوضات سد النهضة على سفراء المجر والتشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى سفراء المجر والتشيك فى القاهرة، فى ضوء العلاقات الطيبة والتعاون المثمر معهم، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية، خاصة فى مجال الموارد المائية والرى.

وعرض وزير الرى على الوفد مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى كموضوع مشترك فى اللقاءات الثلاثة والتطوارت الأخيرة منذ اجتماع واشنطن بين وزراء خارجية الدول الثلاث وما تم الاتفاق عليه من عقد (4) جلسات تفاوضية مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى مشيراً إلى الاجتماع الأول الذى عُقد فى أديس أبابا خلال الفترة من (15-16) نوفمبر الحالى والاجتماع الثانى المرتقب عقده فى القاهرة خلال الفترة من (2-3) ديسمبر 2019 ثم لقاء واشنطن والسودان، مشيراً إلى أهم التطورات خلال المباحثات.

وعرض عبد العاطى، الرؤية المصرية فيما يتعلق ببنود الملء والتشغيل، حيث أبدى السفراء علي تفهمهم وتأكيد عدالة وجهة النظر المصرية وحقوق مصر الثابتة في مياه النيل بإعتبارها مسألة حياة أو موت.

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وأشار السفير المجرى إلي مشاركة وفد من المجر وممثلين من الشركات المجرية في (مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر في أفريقيا" والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة في (22-23) نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومن ثم سيتم التواصل مع الوزارات المعنية بذات الشأن.

وعرض وزير الرى على السفير المجرى أهم البيانات الإحصائية الخاصة بأسبوع القاهرة الثاني للمياه الذي عقد خلال الفترة من ( 20-24) أكتوبر 2019 ونتائج أعماله كعدد الدول المشاركة وجلسات العمل مؤكداً علي نجاح المؤتمر وهوما يدعونا إلى الإعداد من الآن لأسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال الفترة من (18-22) أكتوبر 2020.

وطالب السفير ببحث إمكانية الربط والتعاون بين أسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر بودابيست للمياه وإمكانية أنشاء تعاون بينهم خاصة وأن مؤتمر بودابيست يعقد كل عامين وتم الترحيب بذلك ودراسة هذا الامر من جانب المختصين وأيضا بحث إمكانية التعاون لخدمة أفريقيا بحكم توافر المراكز التدريبية والبحثية في مصر وإمكانية قيام المجر بتقديم الدعم اللازم، وتمت الإشارة إلي مركز التدريب والمراكز الأخري البحثية والتي يمكن أن يتحقق من خلالها التعاون بالاشتراك مع المجر لصالح الدول الأفريقية .

وبحث وزير الرى مع جان فوليك سفير دولة التشيك التعاون بين البلدين فى المجال المائى، حيث أثنى السفير على مجهودات الوزارة فى إدارة الموارد المائية والعمل على مواجهه التحديات التى نمر بها بذات الشأن.