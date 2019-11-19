مؤتمر حول مستقبل التنقل الكهربائى والتخطيط العمرانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات المؤتمر السنوى الثانى، مستقبل التنقل الكهربائى فى إطار التخطيط العمرانى، فى مصر "تطور المركبات الكهربائية، فى إطار المدن المستدامة)، الذى تنظمه مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، بالتعاون مع المركز البيئة للتنمية والإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، بالشراكة مع وزارة البيئة، خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الجارى.
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