شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. كتائب ليبية مسلحة تعلن القبض على سيف الإسلام القذافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم عام 2011 أعلنت مصادر رسمية ليبية عن تمكن الثوار من القبض على نجل معمر القذافي، سيف الإسلام، قرب أوباري جنوب ليبيا، برفقة عدد من معاونيه، أثناء محاولته الهروب إلى النيجر.

وقالت وسائل إعلام ليبية، أن كتائب مسلحة من الزنتان، تمكنت من إلقاء القبض على سيف الإسلام القذافى، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، قرب أوباري جنوب ليبيا وبالقرب من الحدود مع النيجر. وأكد ما يسمى وزير العدل وحقوق الإنسان في المجلس الإنتقالي الليبي محمد العلاقي، أن سيف الإسلام القذافي اعتقل في جنوب ليبيا. Advertisements وقال الوزير الليبي إن "سيف الإسلام الذي تبحث عنه المحكمة الجنائية الدولية اعتقل في الجنوب الليبي"، كما أكدت المصادر أن سيف الإسلام بصحة جيدة وليس به أي جروح.

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