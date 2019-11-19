شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة العشرين وأفريقيا بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة "العشرين وأفريقيا" والمنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين.

وشارك الرئيس السيسي في لقاء مع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، كما شارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذي أقامه الرئيس الألماني مساء أمس لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

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ومن المقرر أن يجرى الرئيس مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غد الأربعاء في ختام زيارته الحالية لألمانيا .