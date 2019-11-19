أخبار مصر

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة العشرين وأفريقيا بألمانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة العشرين وأفريقيا بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة "العشرين وأفريقيا" والمنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين.

 

وشارك الرئيس السيسي  في لقاء مع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، كما شارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذي أقامه الرئيس الألماني مساء أمس لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

Advertisements

 

ومن المقرر أن  يجرى الرئيس  مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غد الأربعاء في ختام زيارته الحالية لألمانيا .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة العشرين وأفريقيا بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا