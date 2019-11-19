شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جدول امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب مدارس المسار المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقعها الرسمى جداول امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى، لطلاب مدارس المسار المصرى التى تدرس المناهج المصرية فى مدن منها الرياض وجدة والدوحة ومسقط وميلانو.

وأكدت الوزارة، أن امتحانات الصف الثالث الاعدادى تبدأ فى مدارس المسار المصر السبت 11 يناير 2020، وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2020، ويؤدى الطالب الامتحان فى لغة أجنبية واحدة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة أولى.

وتعتبر مدارس المسار المصرى، مدارس أهلية سعودية تابعة لإشراف وزارة التعليم السعودية، وفى ذات الوقت تُدرس المنهج المصرى كاملا طبقا لمناهج وزارة التربية والتعليم المصرية، كما أن مدارس المسار المصرى تلتزم بدليل التقويم الخاص بالمنهج المصرى، وتعد الكتب الدراسية الخاصة بالحكومية المصرية مسئولية المدارس، فى حين أنه يمكن الحصول عليها من قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.

وتعقد الاختبارات لصفوف النقل تحت مسئولية المدارس، وتتم تحت إشراف الإدارة التعليمية وقطاعـات وزارة التعليم السعودية، بالنسبة لطلاب النقل، واختبارات الشهاداتين الابتدائية والإعداديـة، تتم بالمدارس، ويتم ضع أسئلة الامتحان، قبـل وزارة التربية والتعليم بمصر، وتحت إشرافها.