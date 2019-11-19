شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد القادة المشاركين فى قمة "العشرين وأفريقيا" بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ توافد القادة المشاركين فى قمة العشرين وأفريقيا على مقر انعقاد القمة فى ألمانيا، تحت شعار "أوروبا وأفريقيا شريكتان متساويتان ودائمتان". ويشارك الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، على أن يجري مباحثات مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل غد الأربعاء في ختام زيارته الحالية لألمانيا .

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