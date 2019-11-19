شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة المتعوس وخايب الرجا "على الهواء".. مع حسن مجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الزميل حسن مجدي حلقة جديدة من برنامجه، يرصد خلالها المعركة بين الهارب محمد علي وبلياتشو الإرهاب محمد ناصر على الهواء مباشرة، بسبب تقسيم تورتة التمويلات الخارجية والإرهابية، حيث هاجم الأثنان بعضهما بضراوة رغبة في إظهار كل منهما لدوره الأكبر أمام ممولين القنوات والإرهاب لدعمهم بالأموال خلال الفترة المقبلة.

وأثار لقاء محمد علي ومحمد ناصر على قناة مكملين الإرهابية سخرية المصريين من الحال الذي وصل له إعلام وأبواق الجماعات الإرهابية.