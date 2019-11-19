شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتظام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من وسط البلد إلى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” انتظام الحركة المرورية اليوم الثلاثاء أعلى كوبرى 6 أكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف ومنطقة وسط البلد، وفى طريقه إلى منطقة الدقى. وانتظمت الحركة المرورية، أمام القادم من منطقة الدقى، وفى طريقه إلى ميدان التحرير وميدان رمسيس، عبر كوبرى 6 أكتوبر، وتواجد رجال المرور بطول الطريق، للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أى زحام مرورى.

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