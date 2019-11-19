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التعليم: مدرسة الضبعة ستخرج كوادر مصرية متمكنة فى التكنولوجيا النووية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن مدرسة الضبعة تعتبر مجال جديد على الشعب المصرى ولكنه حظى بإقبال كبير على التقديم بها من أوائل المرحلة الإعدادية.

وأضاف مجاهد، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مدرسة الضبعة ستنشئ جيلا جديدا من الشباب المصرى الواعى الذى سيكون لديه القدرة على تشغيل المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، قائلا: "المحطة النووية مشروع حساس اللى يشغله لازم يكون من ولاد البلد ديه ومدرسة الضبعة هتخرج كوادر مصرية متمكنة فى التكنولوجيا النووية".

وأشار مجاهد إلى أن الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة ستكون فى 2022، و سيتم تدريبهم داخل المحطة النووية لاكتساب الخبرات من الخبراء الروس المسئولين عن إنشاء المحطة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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