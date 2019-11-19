شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مدرسة الضبعة ستخرج كوادر مصرية متمكنة فى التكنولوجيا النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن مدرسة الضبعة تعتبر مجال جديد على الشعب المصرى ولكنه حظى بإقبال كبير على التقديم بها من أوائل المرحلة الإعدادية.

وأضاف مجاهد، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مدرسة الضبعة ستنشئ جيلا جديدا من الشباب المصرى الواعى الذى سيكون لديه القدرة على تشغيل المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، قائلا: "المحطة النووية مشروع حساس اللى يشغله لازم يكون من ولاد البلد ديه ومدرسة الضبعة هتخرج كوادر مصرية متمكنة فى التكنولوجيا النووية".

وأشار مجاهد إلى أن الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة ستكون فى 2022، و سيتم تدريبهم داخل المحطة النووية لاكتساب الخبرات من الخبراء الروس المسئولين عن إنشاء المحطة.