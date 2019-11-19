التعليم: مدرسة الضبعة ستخرج كوادر مصرية متمكنة فى التكنولوجيا النووية

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وأضاف مجاهد، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مدرسة الضبعة ستنشئ جيلا جديدا من الشباب المصرى الواعى الذى سيكون لديه القدرة على تشغيل المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، قائلا: "المحطة النووية مشروع حساس اللى يشغله لازم يكون من ولاد البلد ديه ومدرسة الضبعة هتخرج كوادر مصرية متمكنة فى التكنولوجيا النووية".
وأشار مجاهد إلى أن الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة ستكون فى 2022، و سيتم تدريبهم داخل المحطة النووية لاكتساب الخبرات من الخبراء الروس المسئولين عن إنشاء المحطة.
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