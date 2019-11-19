شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر تعمل على ملف مواجهة التغير المناخى منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزيرة البيئة خلال كلمتها بمؤتمر مستقبل التنقل الكهربائى فى إطار التخطيط العمرانى فى مصر، أن
وزارة البيئة تفكر فى مستقبل مصر بطريقة مستدامة لإيجاد كفاءة استخدام مواردنا وقادرين على التصدى لآثار تغير المناخ والحد من التلوث البيئى ومنذ 10 سنوات بدأنا العمل على هذا الملف.
وذكرت أنه تم إعداد الدراسات والسياسات للنقل ومنها النقل الكهربائى لخفض نسبة تلوث الهواء الفكرة أننا نكمل ما بدأته مصر من خلال التعمق فى هذه القضية من خلال معرفة الدول التى توجهت نحو التنقل الكهربائى من ناحية السياسات والتصنيع ومتخلف الاتجاهات.
واستطردت:" أصدرنا استراتيجية من خلال تعاون مع وزارة النقل والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، تحت قيادة الرئيس السيسى تعمل الدولة على التحول اقتصادى واجتماعى وفى نفس الوقت أعيننا على الموارد الطبيعية والبيئة فى المقدمة."
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