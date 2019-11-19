شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر تعمل على ملف مواجهة التغير المناخى منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر مستقبل التنقل الكهربائى فى إطار التخطيط العمرانى فى مصر يعد النسخة الثانية، حيث إنه تم تنظيم النسخة الأولى فى عام 2018، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل على هذا الملف من خلال التعاون مع مؤسسات دولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والنظر فى النقل المستدام بشكل عام فى جمهورية مصر العربية.

وأضافت وزيرة البيئة خلال كلمتها بمؤتمر مستقبل التنقل الكهربائى فى إطار التخطيط العمرانى فى مصر، أن

وزارة البيئة تفكر فى مستقبل مصر بطريقة مستدامة لإيجاد كفاءة استخدام مواردنا وقادرين على التصدى لآثار تغير المناخ والحد من التلوث البيئى ومنذ 10 سنوات بدأنا العمل على هذا الملف.

Advertisements

وذكرت أنه تم إعداد الدراسات والسياسات للنقل ومنها النقل الكهربائى لخفض نسبة تلوث الهواء الفكرة أننا نكمل ما بدأته مصر من خلال التعمق فى هذه القضية من خلال معرفة الدول التى توجهت نحو التنقل الكهربائى من ناحية السياسات والتصنيع ومتخلف الاتجاهات.

واستطردت:" أصدرنا استراتيجية من خلال تعاون مع وزارة النقل والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، تحت قيادة الرئيس السيسى تعمل الدولة على التحول اقتصادى واجتماعى وفى نفس الوقت أعيننا على الموارد الطبيعية والبيئة فى المقدمة."