شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكبر محطة رياح فى العالم بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” عمل محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 580 ميجا وات بالكامل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، التى تعد أكبر مزرعة رياح على مستوى العالم لتوليد الكهرباء.

وتعد محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح أكبر وأحدث محطة بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ إجمالى عدد توربينات المحطة 390 توربينة بواقع 3 مشروعات.

تصل تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالى 12 مليار جنيه، وتحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها، وإعادة تشغيلها بعد المرور، وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.

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