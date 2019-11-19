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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة جالوب: مصر تتقدم بمؤشر الأمن الأمان لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتصدرت المؤشر سنغافورة أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالمياً والأول عربيا بحصولها على 93 نقطة.
المؤشر يعتمد على ترتيب الدول بحصول كل دولة على درجة من 100، بحيث تلك الحاصلة على أعلى معدل تكون هي الأكثر أمانا.
واعتمدت مؤسسة جالوب، في تحليلها، على مقابلات مباشرة مع حوالى 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة فى 142 دولة عبر العالم.
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