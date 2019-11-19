شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه إلى جنوب سيناء لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم والتى بدأت في أول أكتوبر الماضي.

وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، ومنها مستشفيات رأس سدر، وأبورديس، والطور، ووحدة صحة أبوزنيمة، حيث من المقرر أن تعقد الوزيرة اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» وذلك منذ أول أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة ببورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.