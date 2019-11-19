شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية و23 يتجنسون بـ«الأجنبية» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار وزارة الداخلية بالموافقة لـ23 مواطن مصري بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. Advertisements كما وافقت الداخلية، على السماح لـ21 مواطن مصري بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. وللإطلاع على نص القرار:

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