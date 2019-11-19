شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ«المصري اليوم»: بدء تطوير شبكات القرى الأكثر احتياجًا بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات لشركات توزيع الكهرباء بعمل حصر للقرى الاكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، وتحديد احتياجات وحجم التكلفة الخاص بكل منطقة للبدء في اعمال التطوير.

وقال «شاكر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم البدء بقرى الصعيد باعتبارها الاكثر احتياجا، وكانت شبكات الكهرباء في تلك المحافظات منسية لعقود طويلة، ولذلك تم انشاء محطات توليد الكهرباء، ثم محطات محولات لتقوية الخدمات، ويجري الآن تقوية شبكات التوزيع في جميع المحافظات.

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وأكد «شاكر» أن تطوير شبكات التوزيع في تلك القرى سيكون على أحدث مستوى للشبكات الكهربائية، حيث سيتم الغاء العمل بالمحولات المحمولة أو تلك المكشوفة، واستبدالها بغرف مغطاه، كما سيتم مد كابلات ارضية وغيرها من التفاصيل الفنية حتى تتحول تلك الاماكن لقرى نموذجية.

من جهته، قال المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، إن هناك 75 قرية داخل نطاق الشركة، منهم 60 قرية في محافظة أسيوط، و12 قرية في المنيا، و3 في الوادي الجديد، مشيرًا إلى عمل المعاينات والمقايسات الخاصة بكل تلك القرى ضمن استعدادات تطوير شبكات الكهرباء.

فيما أشار المهندس سامي أبووردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة بها 55 قرية ضمن القرى الاكثر احتياجا، حيث تمتد نطاق الشركة لـ4 محافظات: أسوان والاقصر وقنا وسوهاج، مشيرا إلى أن مهندسي الشركة انتهوا من اجراء المقايسات وتحديد تكاليف التطوير وإرسالها للشركة القابضة استعدادا لاستكمال الاجراءات للبدء في العمل على الفور.