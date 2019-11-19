شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالقاسم» يتفقد مجمع المساعيد التعليمي الأزهري في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، مجمع المساعيد التعليمي الأزهري في العريش. وقام «أبوالقاسم»، خلال تفقده للمعهد، بزيارة الفصول التعليمية والمعامل الدراسية والمكتبة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التعليمية، ومتابعة المستوي التعليمي لطلبة المعهد. رافق «أبوالقاسم» خلال جولته كل من ضياء الحق أبوبكر، ممثل الإدارة العامة للشئون الفنية والتعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وشعبان هنو، مدير التعليم الابتدائى، ومحمد حمدى، مدير ادارة الجودة، ومها النوسانى، عميدة المعهد.

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