شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة يتفقد مستشفى رأس سدر المركزى وتوجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمستشفى رأس سدر المركزى، لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح بيان، أن الوفد وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقا للمواعيد المحددة، كما وجهه بتوفير جهاز قسطرة قلبية بالمستشفى، وإعادة توزيع الخدمة الطبية بالمستشفى للاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث تشمل المستشفى 78 سريراً، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم التشديد على مراعاة كفاءة تشغيل المستشفى، ومراجعة الصيانات لكافة الأنظمة، وشبكة الغازات، والأسانسيرات، طبقا لأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى مراجعة صيانة كافة الأجهزة الطبية، مشيرة إلى أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام وتخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

ووجة الوفد بتطوير سكن الأطباء بالمستشفى وتجهيزه وتأثيثه بأفضل التجهيزات، كما وجهت بصيانة واجهات ومدخل المستشفي بما يليق بالمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد.

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وتفقد الوفد أقسام المستشفى، وغرف المرضى، وشدد على ضرورة تفعيل نظام الإحالة من وحدات طب الأسرة إلى المستشفى، طبقا لما هو متبع بنظام التأمين الصحى الجديد، كما استمعت للمرضى وأكد لهم أنهم سيشهدون طفرة طبية غير مسبوقة بكافة مستشفيات المحافظة تزامناً مع تطبيق التأمين الصحى الجديد.

كما عقدت الوفد اجتماعاً بالفريق الطبى بالمستشفى، بحضور قيادات وزارة الصحة، وشرحت لهم مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد، مشددة على ضرورة رفع كفاءة الفريق الطبى من خلال التدريب والتعليم الطبى المستمر.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى.