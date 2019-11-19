شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى بالقاهرة: على مصر أن تفخر باستقلالية إنتاج الكهرباء وتصدير الفائض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل السفير سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة ، كلمته بمؤتمر مستقبل التنقل الكهربائى فى إطار التخطيط العمرانى بمصر، بالترحيب بالمشاركة فى المؤتمر قائلا أتواجد معكم اليوم بالقاهرة على ضفاف نهر النيل فى بلد يحظى بتاريخ طويل بين تاريخ الحضارات ، النيل لا تزال تسير فيه المراكب بأقدم اشكال الطاقة وهى الرياح من خلال الاشرعة.

وأضاف سفير ألمانيا بالقاهرة خلال كلمته بالمؤتمر ، أن مصر لها أن تفخر أنها تحظى باستقلالية توليد الكهرباء وتصدير الفائض من الغاز والكهرباء، موضحا أن التحول لمصادر بديلة من الطاقة المتجددة مازلنا نتجادل فى ألمانيا حول كيفية تحقيقه، مؤكدا أن ألمانيا حاولت حل مشكلة الوقود بالفحم وتقضى على ذلك واتخذت تدابير جديدة للقضاء على ذلك .

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وتابع السفير الألمانى بالقاهرة ، لدينا اهتمام بملف التنقل بشكل عام والتنقل الكهربائى بشكل خاص لهما أهمية خاصة ، وفى المدن الأوروبية نرى زيادة ملحوظة فى استخدام السكوتر والدراجات وتخصيص الحارات المرورية لها ، وهناك ضغط على شركات العالم لاسيما على مدى السنوات القادمة للعمل على إنتاج سيارات كهربائية.

وأردف : الرئيس المصرى لديه حلم بتعزيز ودفع التنقل الكهربائى ومصر هى التى لديها الإرادة للسيطرة على ذلك متابعا المنظومة صعبة إلا أن الحلم ليس بعيدا.