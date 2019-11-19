شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى بالقاهرة: على مصر أن تفخر باستقلالية إنتاج الكهرباء وتصدير الفائض والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف سفير ألمانيا بالقاهرة خلال كلمته بالمؤتمر ، أن مصر لها أن تفخر أنها تحظى باستقلالية توليد الكهرباء وتصدير الفائض من الغاز والكهرباء، موضحا أن التحول لمصادر بديلة من الطاقة المتجددة مازلنا نتجادل فى ألمانيا حول كيفية تحقيقه، مؤكدا أن ألمانيا حاولت حل مشكلة الوقود بالفحم وتقضى على ذلك واتخذت تدابير جديدة للقضاء على ذلك .
وتابع السفير الألمانى بالقاهرة ، لدينا اهتمام بملف التنقل بشكل عام والتنقل الكهربائى بشكل خاص لهما أهمية خاصة ، وفى المدن الأوروبية نرى زيادة ملحوظة فى استخدام السكوتر والدراجات وتخصيص الحارات المرورية لها ، وهناك ضغط على شركات العالم لاسيما على مدى السنوات القادمة للعمل على إنتاج سيارات كهربائية.
وأردف : الرئيس المصرى لديه حلم بتعزيز ودفع التنقل الكهربائى ومصر هى التى لديها الإرادة للسيطرة على ذلك متابعا المنظومة صعبة إلا أن الحلم ليس بعيدا.
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