البابا تواضروس يرسل برقية تعزية للإمارات فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، برقية تعزية للشيخ محمد بن زايد النهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان واعتبر البابا أن الشيخ الفقيد، الذى كان يشغل منصب ممثل رئيس الدولة أحد الذين رافقوا جيل المؤسسين فى رحلة بناء الإمارات العربية الشقيقة مضيفا "ألهمكم الله الصبر والسلوان" Advertisements

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