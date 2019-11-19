شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرسل برقية تعزية للإمارات فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد والان مع تفاصيل الخبر
واعتبر البابا أن الشيخ الفقيد، الذى كان يشغل منصب ممثل رئيس الدولة أحد الذين رافقوا جيل المؤسسين فى رحلة بناء الإمارات العربية الشقيقة مضيفا "ألهمكم الله الصبر والسلوان"
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