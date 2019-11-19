شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يطالب أكاديمية البحث العلمى بتوافق الأبحاث مع احتياجات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي مساء أمس الاثنين، اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أن البحث العلمى يمثل الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات، مشيرًا إلى ضرورة ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية فى المجالات البحثية.

شدد الدكتور عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، على أهمية تفعيل دور المجالس النوعية المتخصصة، وتقييم عملها بصفة دورية، موضحا ضرورة الحصول على مخرجات بحثية قابلة للتطبيق للمساهمة فى خطة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أهمية توافق أبحاث ودراسات المجالس النوعية المتخصصة مع الاحتياجات الفعلية للدولة، مؤكدا أهمية وضع خطة حول كيفية تنفيذ بعض الملفات المطروحة من قبل الدولة فى بعض القطاعات التى يمكن أن تساهم فيها المجالس النوعية المتخصصة للمساهمة فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد المصرى.

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وخلال فعاليات الاجتماع استعرض الدكتور محمود صقر تقريرا نصف سنوى حول أنشطة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تناول فيه الأنشطة التى دعمتها ونظمتها الأكاديمية خلال الفترة الماضية منها: عيد العلم، برنامج القاهرة تبتكر، معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار، رالى القاهرة الثانى للسيارات الكهربية محلية الصنع، افتتاح وتشغيل المعمل المصرى الصينى المشترك للبحوث والتطوير والإنتاج التجريبى للخلايا الشمسية، وعقود التسويق، والبرامج والمنح والتعاقدات الجديدة للمشروعات، والتعاون الدولى، ومخرجات تحالف الفضاء المصرى، وغيرها من الأنشطة والإنجازات.

شهد المجلس عرضا حول برنامج "طبق براءتك"، وبرنامج "رفع كفاءة كليات العلوم الحكومية"، وبرنامج "دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية".