الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بالإذن لـ67 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 67 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، الموضحة قرين كل اسم في الكشوف التالية، مع احتفاظ 23 منهم بالجنسية المصرية. Advertisements ومنهم: محمد أنور عبد المجيد، حمزة فوزي، أحمد فتحي محمد، مصطفى أحمد عبد المجيد، محمد سمير عبد المطلب، السيد عبد المنعم يوسف، محمد عادل محمد، مينا نصحي، عصام عبد السلام، محمود صلاح أبو الفتوح.

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