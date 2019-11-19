شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجنة إيراد نهر النيل: الحالة العامة للفيضان بدأت فى الانحسار والمعدلات مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلف.

واستعرضت اللجنة الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

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وقالت اللجنة فى بيان صحفى إنه جار متابعة كميات المياه الوارد على مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل مع الإشارة إلى أن الحالة العامة للفيضان بدأت فى الانحسار وبدأت التصرفات فى العودة إلى معدلات مقبولة فى أعالى النيل، لافته إلى أنه تم التعامل مع الفيضان بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل.

وكانت اللجنة قد أعلنت فى بيانات سابقة لها أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس ثم إزداد حتى أكتوبر وتم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياة بالشكل الأمثل وجارى متابعة الوارد على مدار الساعة وايضا رصد الامطار بمنابع النيل.

الجدير بالذكر أن الوزارة استفادت من الزيادة فى مياه الفيضان بتحسين نوعية المياة وتحقيق التوازن البيئى للنهر والتخلص من الملوثات المترسبة به وذلك من خلال زيادة التصرفات لعمل غسيل كامل للنهر والتخلص من أحمال التلوث مما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبى النهر وفى إطار المسطح المائى الذى يشمل المجرى الرئيسى وطرح النهر .

