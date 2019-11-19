شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر مستقبل التنقل الكهربائى والتخطيط العمرانى بحضور وزيرة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، المؤتمر السنوى الثانى الذى تنظمه مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) وتحت رعاية وزارة البيئة المصرية، مؤتمر النقل المستدام في مصر تحت عنوان "مستقبل التنقل الكهربائى في إطار التخطيط العمراني في مصر: تطور المركبات الكهربائية في إطار المدن المستدامة" .

وينعقد المؤتمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويشارك فى فعاليات اليوم الأول الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و كريستينا كامبمان، عضو مجلس إدارة مؤسسة فريدريش إيبرت والوزير السابق لشؤون الأسرة بشمال الراين – وستفاليا بألمانيا، والسفير سيريل نون، سفير ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية والسيد ريتشارد بروبست، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت ود. حسام علام، المدير الإقليمي لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا – سيداري- وعدد من الخبراء المصريين والدوليين في مجال التنقل الكهربائي (E-mobility) والتنقل المستدام والتخطيط العمراني لتبادل الخبرات.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر من خلال عدة جلسات كيفية تقديم خدمة جيدة للمواطن المصري للارتقاء بجودة حياته من خلال ربط توجهات التنقل الكهربائي بالإطار الأوسع للمدن المستدامة بعناصرها المتكاملة وليس التركيز على البعد التكنولوجي فقط. كما يناقش المؤتمر مفاهيم تكاملية أخري للمدن المستدامة، علي سبيل المثال، مراعاة المشاة وركوب الدراجات، والتظليل من خلال التشجير وتوفير الأمان والأولوية في المساحات العامة للمشاة، وكذلك التخطيط العمراني الملائم للوصول للاحتياجات المختلفة للمواطن في مسافات أقصر لتوفير الطاقة والانبعاثات والوقت، فمراعاة تلك العناصر تساهم في الارتقاء بجودة الحياة في المدن مع كل ما تقدمه تكنولوجيات المستقبل مثل المركبات الكهربائية.

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ويبحث المؤتمر عدة محاور، أهمها، عناصر الاستدامة في تاريخ المدن القديمة وآفاق الاقتصاديات الناشئة، تحسين القدرة التنافسية، استيعاب السوق والتوقعات المستقبلية، التصميم والتخطيط الأخضر في المدن.