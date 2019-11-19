شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظيم لقاء مفتوحا مع نجوم الرياضة سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور غدا والان مع تفاصيل الخبر
وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ،إن الجامعة تستضيف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى، وحسام عاشور كابتن فريق كرة القدم بالنادى الأهلى .
وتبدأ فعاليات اللقاء فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019 بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعى بعين حلوان .
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