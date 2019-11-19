شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظيم لقاء مفتوحا مع نجوم الرياضة سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص جامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية تنظم أسرة ترحال بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية، لقاء مفتوحا مع كوكبة من مشاهير الرياضة فى مصر. وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ،إن الجامعة تستضيف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى، وحسام عاشور كابتن فريق كرة القدم بالنادى الأهلى . وتبدأ فعاليات اللقاء فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019 بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعى بعين حلوان .

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