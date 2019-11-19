شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره.

وتقل الرؤية فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.