وزيرا الإسكان والتعليم العالى يستعرضان مواقع مقترحة لإنشاء جامعات تكنولوجية

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وقال وزير الإسكان: نهدف من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمدن الجديدة، لتنمية تلك المدن، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، وإتاحة أنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية، إضافة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك توجيهاً من القيادة السياسية، بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمدن الجديدة، وذلك بعد نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية التى تم تنفيذها على أعلى مستوى، موضحاً أنه سيتم اختيار التخصصات بتلك الجامعات بما يخدم الأنشطة المتواجدة بالمنطقة المحيطة بالجامعة، وإعداد جيل من الطلاب المتخصصين فى جميع المجالات.
جانب من الاجتماع
وزيرا الإسكان والتعليم العالى
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