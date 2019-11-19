متهمو واقعة التنمر على طالب إفريقى يعترفون: "إحنا اللى فى الفيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت النيابة العامة، المتهمين بالبلطجة على طالب إفريقى بفيديو "التنمر" الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعترف المتهمون بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديو عقب مواجهة النيابة لهم بمقطع الفيديو.

كشفت التحريات، أن المتهمين أبطال واقعة التنمر استوقفوا شابا أفريقيا، أثناء سيره بمنطقة حدائق القبة، وعمدوا إلى الاستهزاء به، بعدما طلبوا منه التصوير معه بنوع من السخرية منه، حيث طلب الشاب تركه لتأخره على ميعاد المدرسة، ولكن المتهمين اعترضوا طريقه، واستمروا فى مضايقته، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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