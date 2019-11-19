شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف بحصر التعديات على فرع رشيد وإزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بضرورة العمل على تطهير فرع رشيد وحصر التعديات الواقعة علية والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدوله لإزالتها لرفع كفاءته.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تمت الاستفادة بشكل جيد من مياه الفيضان الموسم الحالى، حيث تم استخدمها بالشكل الأمثل وغسل فرع رشيد.

من جانبه قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى، إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في حملة إزالة التعديات المقامة على نهر النيل، مشيراً إلى أن عدد الإزالات التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية بلغت حوالى 49 و 585 ألف حالة منذ 5 يناير 2015 .

وأضاف خالد أنه تم القضاء على الأقفاص السمكية تماماً إلا أن هناك من ممارسة خاطئة من البعض حيث يتم اعادتها مرة أخرى، لكن حملات الوزارة مستمرة أولاً بأول، مشدداً على أن هذه الأقفاص سبب من أسباب التلوث، فهى أحد المشكلات التى تواجه وزارة الرى خاصة فرع رشيد ومع قدوم فترة أقل الإحتياجات أو خلال فاصل بين موسمين زراعيين "جنى المحصول" وانخفاض منسوب المياه في النهر نتيجة عدم الحاجة لمياه الرى في هذه الفترة، فيحدث نفوق للإسماك وتطفو على سطح الماء، مشيراً إلى أن هذه الأقفاص يتربى فيها أسماك السلفر وهذا النوع ليس غذاء للإنسان وانما يتم استخدامه كعلف حيوانى.