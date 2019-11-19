شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تؤكد جاهزيتها لموسم الأمطار والسيول وتعلن الطوارىء على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة، للتعامل مع موسم الأمطار السيول، واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، وأيضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية، ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التشديد على كل أجهزة الوزارة باستمرار حالة الاستعداد، وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكافة منشآت الرى ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات واعمال التطهير للترع والمصارف.

وأوضح عبد العاطى أنه تم استعراض الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف، وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات، والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية استعدادا للنوات القادمة.

الجدير بالذكر أنه يوجد منظومة للإنذار المبكر أنشأتها الوزارة للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد اوالمنع من أثارها التدميرية من خلال وحدة التنبؤ بالأمطار التابعه للمركز التنبؤ مسئوله عن تحديد شدة الأمطار المتوقعة علي البلاد دون الإشارة إلى درجات الحرارة ولا حالة البحر، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتي ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية، باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.