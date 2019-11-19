شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تصدر أوامر باعتقال 133 عسكريا للاشتباه بصلتهم بجولن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء أوامر باعتقال 133 عسكريا للاشتباه بصلتهم برجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية "فتح الله جولن".

وأوردت قناة (يورونيوز) الأوروبية أنه سيتم شن عملية بحث فى مدينة "إزمير" الواقعة غربى تركيا من أجل اعتقال المشتبه بهم.

يشار إلى أن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة، في حين تم عزل أو تسريح 150 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين بزعم ضلوعهم في محاولة الانقلاب عام 2016.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تصدر أوامر باعتقال 133 عسكريا للاشتباه بصلتهم بجولن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.