ضبط "تشكيلة مخدرات" بحوزة 28 متهمًا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نفذت مديرية أمن الجيزة حملات تفتيشية بدائرة القطاع؛ تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، خاصة تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري. أسفرت الحملة عن ضبط 28 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، وحالتي تعاطٍ بحيازتهم 1770 جرام حشيش، 200 قرص مخدر، 9 جرامات هيروين، 580 جرام أستروكس، 150 جرام شادو و20 جراما من مخدر البودر. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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