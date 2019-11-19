"إبراهيم" يطلب تطليق زوجته: "بتاكل عيش كتير.. ومبقتش رشيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفع "إبراهيم. أ" سائق ميكروباص، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه: "بتاكل عيش كتير، ووزنها زاد".

يقول الزوج في دعواه رقم 380 لسنة 2019، إن زوجته "منال" 27 سنة، ربة منزل، اعتادت تناول الكثير من الطعام ما أدى إلى زيادة وزنها بشكل أصبح يسبب له ضررًا نفسيًا: "مراتي قبل الجواز كانت رشيقة.. وبعد الزواج أصبحت سيدة يصعب عليها الحركة".

وأضاف أنه اكتشف عقب الزواج أن شريكة حياته تأكل بنهم شديد: "بتاكل عيش كتير أوي ووزنها بيزيد بصورة غريبة".

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وأشار مقيم الدعوى إلى أنه نصح زوجته بالإقلاع عن تلك العادة السيئة، حفاظًا على صحتها في المقام الأول إلا أنها ضربت بكلامه عرض الحائط، ولم تستمع إلى تحذيراته المتتالية بخصوص كثرة تناول الطعام، حسبما قال.

وأوضح الزوج أن الحالة التي وصلت إليها زوجته بعد إصرارها على عدم محاولة ضبط طريقة تناولها للطعام جعلته يتضرر ويلجأ لأهلها لإقناعها للذهاب إلى طبيب سمنة، لكن المحاولة فشلت، ورفضت الذهاب.

واختتم الزوج أنه تقدم بدعوى تطليق لأن حياته الزوجية أصبحت مستحيلة، لافتًا إلى أنه رأى أن الانفصال أفضل من الاستمرار في الحياة بهذه الطريقة التي لم يعد يتحملها، فلجأ إلى محكمة الأسرة وأقام دعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن.​