5 معلومات عن تطبيق "استغاثة SOS" المتصل ببوابة العمرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة وغرفة الشركات التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية https://umrah.eg، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات للمواطنين.

وكشف محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة، لـ"الخليج 365" 5 معلومات عن التطبيق كالتالي:

- التطبيق التليفوني "استغاثة SOS" متصل مباشرة ببوابة العمرة المصرية.

- بعد انتهاء المعتمر من حجز برنامج العمرة يحمّل التطبيق التليفوني "استغاثة SOS" المتصل ببوابة العمرة على الموبايل الخاص به.

- يتيح تقديم كتابة استغاثة أو مشكلة خلال أداء مناسك العمرة (تائهة أو مشكلة أمنية أو احتك مع أحد) بشكل مباشر على التطبيق، كما يتيح للمعتمر كتابة شكوى حال عدم وجود الخدمة المميزة المتفق عليها في البرنامج أو سدد شئ ما ولم يأخذ المقابل.

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- أول شخص يرى الاستغاثة مندوب شركة السياحة أو مرافق المعتمرين، على أن يتوجه المرافق مباشرة إلى مكان وجود المعتمر من خلال التطبيق.

- يتيح التطبيق لوزارة السياحة مشاهدة الاستغاثة، ومن ثم العمل على متابعة المشكلة وحلها.

وتأتي ميكنة إجراءات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية، والتي تحقق الإشراف والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة وتقدیم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، عن طريق تیسیر الإجراءات التنفیذیة والتسهيل على المواطن المصري، كما أنها خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المعتمر المصري، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.

ومن المقرر، انطلاق أولى رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 هجرية إلى الأراضي المقدسة، غدًا الأربعاء 20 نوفمبر.

وبلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة (1833) شركة، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية (500)، وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، قطاع الشركات بوزارة السياحة بالأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم.