أخبار مصر | "سحب وبرودة".. تعرف على طقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سحب وبرودة".. تعرف على طقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تعرض البلاد لطقس مائل للبرودة مع تكاثر للسحب.

وقالت الهيئة في بيان بشأن طقس اليوم الثلاثاء، إنه يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهاراً، مائل للبرودة ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية شرقية معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 18 26

شبين الكوم 18 25

طنطا 18 25

دمنهور 18 25

الإسكندرية 18 25

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

السلوم 16 25

سيوة 13 26

بورسعيد 20 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 26

العريش 17 23

رفح 15 23

رأس سدر 17 27

نخل 08 23

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نويبع 21 25

طابا 19 24

كاترين 09 19

الطور 18 25

شرم الشيخ 22 28

الغردقة 20 27

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 14 28

أسيوط 14 28

سوهاج 16 28

قنا 16 29

الأقصر 17 29

أسوان 18 30

أبوسمبل 17 29

الوادى الجديد 17 28

شلاتين 20 28

أبورماد 20 28

حلايب 21 26

رأس حدربة 21 26