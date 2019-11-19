شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أسعار رحلات «الجسر العربي» بين الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة «الجسر العربى» للملاحة البحرية إجراء تخفيضات في أسعار الرحلات البحرية على العبارة «كوين نفرتيتي» على الخط الملاحي الغردقة شرم الشيخ بنسبة 15% وحتى 31 يناير المقبل بمناسبة أعياد الكريسماس، ليصبح سعر التذكرة ذهابا وإيابا 950 جنيها بدلا من 1100 جنيه للمصريين، و110 دولارات للأجانب.

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وتحددت قيمة التذكرة 700 جنيه للمصريين و70 دولارا للأجانب في الاتجاه الواحد، بينما بلغت أسعار تذاكر المركبات بقيمة 1100 جنيه للسيارة الملاكى في اتجاه واحد، و2000 جنيه للاتجاهين، وذلك بعد تأجيل انطلاق أول رحلة بحرية لها، السبت الماضي.

وقال اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، الوكيل الملاحى لـ«الجسر العربى»، إنه من المتوقع انطلاق الخط الملاحى منتصف ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية والإدارية واستكمال استعدادات إطلاق الخدمة الجديدة بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تبدأ «الجسر العربى» إطلاق 4 رحلات أسبوعيا بين شرم والغردقة، على أن تتحول لإطلاق رحلات يومية في مرحلة لاحقة، وتستغرق الرحلة بالباخرة ساعتين ونصف الساعة، وتمنح الفرصة لشركات السياحة والأفراد السفر بالأتوبيسات السياحية لاستكمال برامج رحلاتهم، وتقرر تشغيل الخط بواقع رحلة يومية أيام السبت والإثنين والأربعاء والخميس كمرحلة أولى لتشغيل الخط الجديد.