شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: لقاء الإخوان والحرس الثورى اجتماع بين كيانين إرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن اللقاء الذى جمع بين الحرس الثورى الإيرانى وتنظيم الإخوان مؤخرا فى تركيا هو بمثابة اجتماع بين كيانين إرهابيين، وليس بالأمر المفاجئ، وذلك فى إشارة للتسريبات الاستخباراتية التى كشف عنها موقع إنترسبت الامريكى.

وقال هوك ـ فى حوار خاص مع قناة "سكاى نيوز" الفضائية بثت اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت أولوية لعزل النظام الإيرانى وأذرعه دبلوماسيا، وفرض سلسلة من العقوبات على طهران، مؤكدا على دعم الولايات المتحدة للشعب الإيرانى فى مطالبه، وأن الشعب سئم من النظام الذى فشل فى تأدية مهامه.

وأضاف "على إيران التوقف عن تمويل الميليشيات فى العراق ولبنان واليمن"، لافتا إلى أن "النظام الإيرانى يدفع اليوم ثمن التآمر على الدول الأخرى".

وأوضح هوك -خلال حواره- أن "التظاهرات في العراق ولبنان تؤكد رفض سياسة تصدير الثورة التى يعتمدها النظام الإيرانى"، مضيفا أن الشعب العراقى يريد إنهاء الهيمنة الإيرانية على بلاده.

واستطرد قائلا إن هناك عقوبات ستوقع ضد أى مسؤولين عراقيين يسرقون ثروة الشعب، وذلك فى ظل مساعى إيران لفرض الهيمنة على العراق، معلقا عن الدعم الأمريكي للاحتجاجات فى العراق بأن واشنطن أنفقت الكثير من الأموال لدعم الشعب العراقى، وأن المرشد الإيرانى وقاسم سليمانى يريدان أن يأخذا العراق إلى نموذج حزب الله فى لبنان

وأضاف هوك أن "إيران تسعى أيضا إلى تحويل جماعة الحوثيين فى اليمن إلى نموذج مشابه لحزب الله فى لبنان، ونعلم أن هناك ضباطا إيرانيين يعملون مع الحوثيين فى اليمن"، مؤكدا على أن تصدير النظام الطائفى الإيرانى يقوض السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

وعلق على احتجاجات إيران قائلا إن الحرس الثورى هو من يزعزع الاستقرار فى البلاد، ونحن ندعم الشعب الإيرانى فى مطالبه بعد أن أنفق نظام طهران الأموال فى زعزعة الاستقرار في دول أخرى، وعوضا عن ذلك نطالبه بالإنفاق على شعبه؛ لتحسين أحوالهم المعيشية".