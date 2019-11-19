شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على مقاول هارب من 510 سنوات سجن ومليون جنيه غرامات بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القانون فوق الجميع، تلك العبارة التي لا ينتبه إليها الكثير ،ممن يحاولون الضرب بالقانون وعدم الالتفاف له نظير مصالحهم، دون مراعاة أى شىء، ويكون همهم الأكبر كسب المال بأي طريقة ووسيلة، إلا أن رجال الأمن يكونوا لهم بالمرصاد ،حيث نجح رجال مباحث مركز الخانكة، في ضبط مقاول هارب من 510 سنة سجن، صادره ضده عدة أحكام بقضايا متنوعة.

وأشار مصدر أمنى، إلى أن المقاول هارب من تنفيذ عدد 583 حكما، و30 حكما خارجي بالقاهرة، مشيرا إلي أن تلك القضايا الصادر ضده أحكام بها قضايا تبديد وشيكات وسرقة تيار كهربائى، ومبانى مخالفة.

وأضاف المصدر، أن المقاول مسؤل عن بناء عدة عمائر بأماكن مختلفة بجانب وحدات الإسكان بمدينة الخانكة، لافتا إلى أن الأحكام الصادرة ضده تتفاوت ما بين حكم ب6 شهور وأخرى سنة وأخرى عامين أو ثلاثة، ليكون الإجمالي 510 سنوات سجن، مؤكدا أن رجال الأمن بمركز شرطة الخانكة تمكنوا من ضبطه وتم عرضه على النيابة العامة التى أخلت سبيله، بعد تقديمه عمل معارضة استئنافية بكل القضايا، لحين صدور أحكام نهائية ضده.

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كان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز الخانكة،مفاده تردد عاطل على دائرة المركز هارب من عدة أحكام جنائية وغرامات مالية تتعدى المليون جنيه.

على الفور، تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكن النقيب محمد خالد معاون مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط المقاول، مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 583 حكم حبس فى قضايا (تبديد ، شيك ، سرقة تيار كهربائى) بإجمالى مدد حبس بلغت (510 سنة و8 شهور) وكفالات بلغت قيمتها (مليون و200 ألف جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.