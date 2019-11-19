شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء نهارًا..والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 18 26 شبين الكوم 18 25 طنطا 18 25 دمنهور 18 25 الإسكندرية 18 25 بلطيم 19 25 مطروح 15 25 السلوم 16 25 سيوة 13 26 بورسعيد 20 24 دمياط 21 24 الزقازيق 19 26 الاسماعيلية 17 26 السويس 18 26 العريش 17 23 رفح 15 23 رأس سدر 17 27 نخل 08 23 نويبع 21 25 طابا 19 24 كاترين 09 19 الطور 18 25 شرم الشيخ 22 28 الغردقة 20 27 مرسى علم 21 28 الفيوم 18 28 بنى سويف 18 28 المنيا 14 28 أسيوط 14 28 سوهاج 16 28 قنا 16 29 الأقصر 17 29 أسوان 18 30 أبوسمبل 17 29 الوادى الجديد 17 28 شلاتين 20 28 ابو رماد 20 28 حلايب 21 26 رأس حدربة 21 26



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: الصغرى العظمى Advertisements مكة المكرمة 23 30 المدينة 14 25 الرياض 21 20 المنامة 20 25 أبوظبى 23 31 الدوحة 20 27 الكويت 10 22 دمشق 01 16 بيروت 17 23 عمان 04 16 القدس 08 17 غزة 12 24 بغداد 08 22 مسقط 23 28 صنعاء 09 24 الخرطوم 20 35 طرابلس 12 21 تونس 08 18 الجزائر 07 14 الرباط 08 17 نواكشوط 20 29



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة -01 17 اسطنبول 11 22 اسلام اباد 11 23 نيودلهى 12 27 جاكرتا 24 33 بكين -06 07 كوالالمبور 24 31 طوكيو 09 21 أثينا 16 22 روما 09 16 باريس 01 07 مدريد 01 10 برلين 02 10 لندن 04 07 مونتريال -03 01 موسكو 02 06 نيويورك 04 09 واشنطن 05 11

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء نهارًا..والعظمى بالقاهرة 26 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.