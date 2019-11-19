طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء نهارًا..والعظمى بالقاهرة 26 درجة

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كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 18 26
شبين الكوم 18 25
طنطا 18 25
دمنهور 18 25
الإسكندرية 18 25
بلطيم 19 25
مطروح 15 25
السلوم 16 25
سيوة 13 26
بورسعيد 20 24
دمياط 21 24
الزقازيق 19 26
الاسماعيلية 17 26
السويس 18 26
العريش 17 23
رفح 15 23
رأس سدر 17 27
نخل 08 23
نويبع 21 25
طابا 19 24
كاترين 09 19
الطور 18 25
شرم الشيخ 22 28
الغردقة 20 27
مرسى علم 21 28
الفيوم 18 28
بنى سويف 18 28
المنيا 14 28
أسيوط 14 28
سوهاج 16 28
قنا 16 29
الأقصر 17 29
أسوان 18 30
أبوسمبل 17 29
الوادى الجديد 17 28
شلاتين 20 28
ابو رماد 20 28
حلايب 21 26
رأس حدربة 21 26
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 23 30
المدينة 14 25
الرياض 21 20
المنامة 20 25
أبوظبى 23 31
الدوحة 20 27
الكويت 10 22
دمشق 01 16
بيروت 17 23
عمان 04 16
القدس 08 17
غزة 12 24
بغداد 08 22
مسقط 23 28
صنعاء 09 24
الخرطوم 20 35
طرابلس 12 21
تونس 08 18
الجزائر 07 14
الرباط 08 17
نواكشوط 20 29
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -01 17
اسطنبول 11 22
اسلام اباد 11 23
نيودلهى 12 27
جاكرتا 24 33
بكين -06 07
كوالالمبور 24 31
طوكيو 09 21
أثينا 16 22
روما 09 16
باريس 01 07
مدريد 01 10
برلين 02 10
لندن 04 07
مونتريال -03 01
موسكو 02 06
نيويورك 04 09
واشنطن 05 11
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