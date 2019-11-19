شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعد مخطط عام لتطوير الموانئ البحرية حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أنه جارى إعداد مخطط عام شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية حتى 2030 بواسطة مكتب استشارى ألمانى عالمى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمى وأفريقي وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحري واللوجستيات.
وأضافت وزارة النقل أن التطوير في الموانئ لا يقتصر علي تطوير البنية الأساسية بل يشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل كل ميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة .
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