شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إصدرا تراخيص تشغيل لـ 510 مصنع أعلاف و149 منحل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة،ممثلة فى قطاع الثوة الحيوانية ، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال تسهيلات القطاع للحصول على موافقات التشغيل ، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد ، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة .

وكشف تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، الذى حصل لـ " الخليج 365 " ، على نسخه منه إنه يجرى حاليا التوسع فى موافقات تراخيص الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ،ويؤكدا :أنه تم زيادة اعداد اعتماد تراخيص تشغيل مصانع أعلاف الى 510 ترخيص ، و149 ترخيص لمناحل العسل منذ بداية عام 2019 وحتى 24 من أكتوبر الماضى .

ويأتى التوسع فى اصدرا تراخيص مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى ، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى، مؤكدا أن الموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.