شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 19 نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات مبادرة «قمة مجموعة العشرين وأفريقيا» في برلين، وتستهدف دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول «مجموعة العشرين».

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يتوجه الخبير الأممي المستقل المعني بحقوق الإنسان، أليون تيني، إلى مالي في زيارة تستمر 10 أيام؛ للوقوف على حقيقة مقتل 49 جنديا في هجوم لجماعات متطرفة على معسكر للقوات المسلحة في بلدة مناكا.

يستضيف المركز القومي للبحوث النسخة الأولى من «منتدى القاهرة للعلوم: دبلوماسية العلوم والتطورات الحديثة في علم البيولوجي» لمدة 3 أيام، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم مع جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.