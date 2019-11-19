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المفتي ينعى الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الإمارات

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بمزيد من الأسى والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعرب مفتى الجمهورية عن خالص تعازيه إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان.

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