شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال مصرية تشارك لأول مرة في معرض «فن أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك وفد مصرى من الفنانين التشكيليين والرسامين بأعمال متنوعة وأجنحة مختلفة داخل معرض ومهرجان أبوظبى للفن فى دورته الحادية عشرة.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبى، تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، انطلاق المهرجان فى الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجارى بمشاركة 49 صالة عرض من 21 مدينة من جميع أنحاء العالم.

ورصدت جولة أجرتها «المصرى اليوم» داخل المعرض الاستعدادات النهائية قبل الافتتاح، والتقت خلالها وفدا مصريا مشاركا تمثل فى جناح يضم أعمالا لأربعة فنانين هم «آدم حنين، وأحمد عسقلانى، وحازم المستكاوى، ونهاد وهبى».

وقالت ملك شنودة، مسؤولة الجناح المصرى المشارك، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن مصر تشارك لأول مرة فى هذا المعرض الدولى، الذى يحرص على التواجد به العديد من فنانى دول العالم ومشاهير الفن، مضيفة أن المشاركة المصرية تشهد تنوعا من النحت والرسم بجميع أشكاله وخاماته، ومنها ما يعرض الثقافة المصرية وأصولها فى الصعيد واللمحة الصوفية.

ويأتى المعرض والمهرجان ضمن خطة تسويقية بدأتها إمارة أبوظبى، تستهدف وضع الإمارة على الخريطة الدولية للسياحة الثقافية، والتحول لمركز عارض للحضارات القديمة والحديثة والفنون المختلفة بالإضافة إلى ما جرى اكتشافه من آثار قديمة فى الإمارة نفسها.

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وتشارك الصين حالياً بعروض واسعة وفنانين استعان بعضهم بالحضارة المصرية الفرعونية فى لوحاتهم وأدخلوا عليهم الفن الصينى، علاوة على المزج بين الحداثة والمعتقدات المسيحية والإسلامية.

وعرض مسؤولون عن معارض فن أبوأبوظبى فى مؤتمر صحفى مشترك أعمالا فنية تضمن إبراز المناسبات الإسلامية، مثل المولد النبوى والصوفية ومكة.

وقال الدكتور المصرى عمر خليف، المسؤول عن معرض «فضاءات»، خلال المؤتمر الصحفى: «فكرنا أن نكون مختلفين بالمعرض هذا العام مع الاهتمام بالشرق الأوسط وآسيا»

وأضاف أن الرسم هو انفتاح لأنه لا يستخدم فقط للرسم وإنما للجغرافيا ووضع الخرائط وتحديد الأراضى.

وتابع: «ماركس جوجونيا وهو فنان يتمتع بالحداثة تم التعامل معه فى مهرجان أبوظبى وكذلك فنان سعودى يهتم بالتفاصيل الصغيرة تتعلق بالتقاليد القديمة، وأيضا الفنان عبدالقادر بلشمة الذى قام بإعداد عمل خاص بالمعرض».

وقال ممثل الجانب الهندى بالمعرض: «لدينا الفنانة نديرا حسين، التى تشارك فى المعرض وتمزج بين الحضارات والثقافات الإسلامية».

وقال سالم القاسمى، الوكيل المساعد لقطاع تنمية المعرفة فى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات، إن وزارة الثقافة أطلقت معرضا للفن الإسلامى وتحول الأمر منذ ١٥ عاما إلى مزيج للفن المعاصر والإسلام.